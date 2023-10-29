مفاجأة.. بيريز يخطط لضربة قوية

2023-10-29 17:55:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لضربة قوية في هجوم الميرنجي خلال السنوات المقبلة.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن بيريز يخطط للجمع بين كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في هجوم ريال مدريد، قبل ترك كرسي الرئاسة.

وأشار إلى أن "قصة ريال مدريد ومبابي معروفة للجميع، لكن الحقيقة التي تبدو معقدة لكنها غير مستحيلة أن بيريز يريد التوقيع أيضا مع هالاند ليزامل نجم باريس في سانتياجو برنابيو".

وسبق أن ذكرت تقارير أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024، رغم أن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، نفى هذا الأمر.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن ريال مدريد سيوقع معه مجانا في يناير/كانون الثاني المقبل.





المصدر: وكالات