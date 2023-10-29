ضبط حاوية تحتوي على 30 طن من مادة "كبريتيد الهيدروجين" جنوب البصرة

2023-10-29 18:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

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بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الإستخبارات البحرية التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفوج المشاة البحري الثالث تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد النقيب علي عبدالسادة، أسفر عن ضبط حاوية تحتوي على مادة ( كبريتيد الهيدروجين ) تقدر بنحو ( ٣٠ ) طن في منطقة الخويسات ، غير خاضعة للضوابط القانونية والكمركية، تحاول الدخول من خلال قاطع المسؤولية داخل البلد، حيث كانت مسجلة على إنها تحتوي على ملابس وحقائب نسائية ومواد كهربائية، وقد تم تسليم الحاوية والعجلة والمضبوطات إلى الجهة المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها.

إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية