كوردستان تعلن ارسال تقرير ميزان المراجعة الأشهر الثلاثة الماضية الى بغداد

2023-10-29 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انها قامت بارسال تقرير ميزان المراجعة للأشهر الثلاثة الماضية الى بغداد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم تم مراجعة أشهر تموز واب وايلول الى وزارة المالية الاتحادية.

وأضاف ان التقرير ضم جميع ايرادات وصرفيات الاشهر الثلاثة المذكورة في الاقليم وفقا لقاعدة بيانات وارقام واضحة.