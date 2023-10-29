2023-10-29 18:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل البطل العراقي بالمواي تاي "مصطفى التكريتي"، اليوم الأحد، إلى نهائي دورة الألعاب العالمية القتالية الجارية حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وتغلب البطل العراقي العالمي على اللاعب الأميركي بالمواي تاي في وزن 81 كغم وسيخوض نزال نهائي الدورة بوزنه يوم غد الاثنين.

وكان لاعب المنتخب العراقي مصطفى التكريتي قد تمكن يوم أمس من التأهل للمربع الذهبي وضمان الفوز بوسام ملون بعد فوزه بالضربة القاضية على نظيره السعودي في منافسات وزن 81 كغم.