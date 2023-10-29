أشبال الجيش يتوجون بدوري أندية بغداد

2023-10-29 18:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / توج نادي الجيش العراقي، يوم الأحد، بطلاً لدوري الأشبال لأندية بغداد للموسم 2022-2023 بعد فوزه على نظيره فريق أمانة بغداد بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية، التي جرت في ملعب التاجي بالعاصمة بغداد.

هذا وتوج فريق ناشئة الجيش لكرة القدم أيضاً الأربعاء الماضي، بلقب بطولة أندية منطقة بغداد، بعد تغلبه على فريق العدل في المباراة النهائية التي جرت على ملعب التاجي.

وكان فريق الشرطة قد توج بلقب دوري الناشئين لأندية الممتاز لكرة القدم للموسم 2022- 2023، أول أمس الجمعة، بعد فوزه على منافسه فريق نادي الزوراء بنتيجة 2-1 هدف.