2023-10-29 18:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية تحتوي على 30 طنا من مادة "كبريتيد الهيدروجين" جنوب البصرة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات البحرية التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفوج المشاة البحري الثالث، تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد النقيب علي عبد السادة، أسفر عن ضبط حاوية تحتوي على مادة (كبريتيد الهيدروجين) تقدر بنحو 30 طنا في منطقة الخويسات غير خاضعة للضوابط القانونية والكمركية، بهدف إدخالها من خلال قاطع المسؤولية داخل البلد".وأضافت، أن "الحاوية كانت مسجلة على إنها تحتوي على ملابس وحقائب نسائية ومواد كهربائية"، مشيرة الى أنه "تم تسليم الحاوية والعجلة والمضبوطات إلى الجهة المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".