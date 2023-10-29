مسلحون يهاجمون مركز مكافحة الجريمة المنظمة في السليمانية

2023-10-29 18:45:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أصيب 4 مسلحين اليوم الأحد (29 تشرين الاول 2023)، بعد أن هاجموا مركز شرطة مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اشباكات مسلحة اندلعت بعد أن اقدم مسلحون على مهاجمة مركز شرطة مكافحة الجريمة في مدينة جمجمال"، مبينا ان "الاشتباكات اسفرت عن إصابة أربعة من المهاجمين وإلقاء القبض عليهم".

وبين أن "القوات الأمنية فتحت تحقيق لمعرفة دواعي الهجوم وخلفياته".

بدوره قال نائب مدير صحة المدينة الدكتور شريف رحيم في تصريح صحفي إن "طوارئ المستشفى العام استقبلت ثلاثة من المهاجمين المصابين، وهم في العقد الثاني والثالث من عمرهم".