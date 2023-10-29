التخطيط تؤكد تسجيل 517 براءة اختراع خلال عام وتوضح إجراءاتها

2023-10-29 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – امنة السلاميأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تسجيل 517 براءة اختراع في مختلف المجالات خلال العام الأول من عمر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما حددت آلية التعامل مع تلك البراءات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال العام الأول من عمر الحكومة تم استلام أكثر من 700 طلب براءات اختراع سُجل 517 منها وصدرت بها شهادات لأصحابها من الفترة (تشرين الأول /2022 وهو تاريخ تشكيل الحكومة، ولغاية يوم الخميس الماضي الموافق 26 تشرين الأول الجاري".وأضاف، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، مستمر بتسجيل براءات الاختراع التي يقدمها المخترعون والعلماء في مختلف المجالات بغرض ضمان الملكية الفكرية لصاحب البراءة، فضلاً عن وجود تنسيق وتعاون بين الجهاز ومنتدى المخترعين العراقيين لغرض الترويج والتعريف والتثقيف ببراءة الاختراع".وأشار إلى، أن "البراءات التي يتم تسجيلها تتنوع في مجالات مختلفة منها الصحة والصناعة والنفط والزراعة، بالإضافة إلى مجال اكتشاف الأجهزة المختلفة، حيث يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التحقق منها ومفاتحة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وإعلامهم بوجود مثل هذه البراءة وبحسب الاختصاص".وتابع "هذه تعد إحدى الوسائل الخاصة بالتعريف والإعلان عن براءة الاختراع، فضلاً عن إمكانية تحويل الفكرة إلى مشروع يدعم التنمية".وأوضح، أن "دور وزارة التخطيط الأساس هو تسجيل براءة الاختراع، ثم تأتي الخطوات الأخرى تباعاً بحسب تفاعل هذه الجهة أو تلك مع البراءات التي يسجلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".