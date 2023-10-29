في الميزان الاقتصادي.. كيف اصبحت العلاقة بين ارتفاع سعر الصرف ونسبة البطالة في العراق؟- عاجل

2023-10-29 19:55:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، أن ارتفاع اسعار صرف الدولار ساهمت بصعوبة المعيشة للعاطلين عن العمل، مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع اسعار الصرف.

وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نسبة البطالة في العراق تبلغ ما يقارب (20%)، لكن هذه النسبة تراجعت خلال الآونة الأخيرة بعد التعيينات الأخيرة لأصحاب الشهادات العليا وكذلك الأوائل وغيرهم، لكن النسبة مازالت مرتفعة وتشكل قلقا حقيقيا لدى المجتمع".

وأضاف ان "ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الأخيرة، لم يساهم بشكل حقيقي وكبير بنسبة زيادة البطالة في العراق، لكن هذا الامر ساهم في تراجع المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة والمتوسطة، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، كما ان هذا الارتفاع ساهم في رفع معاناة العاطلين عن العمل، خصوصاً لدى شريحة الشباب، التي تحتاج الى مصرف يومي من أجل سد بعض احتياجاتها".

وتبلغ نسبة القوى العاملة في العراق 63% من السكان، مايعني قرابة 26 مليون شخص، فيما تبلغ نسبة البطالة بينهم وفق اخر مسح معلن في 2022، 16.5% مايعني ان عدد العاطلين في العراق يبلغ اكثر من 4 ملايين شخص.

وتضمنت الموازنة تعيينات بلغت اكثر من 800 ألف درجة وظيفية لكنها بالمجمل ذهبت لمحاضرين وعقود اي غير مشمولين وفق مفهوم "العاطلين" فضلا عن توفير 150 ألف درجة وظيفية توزع على المحافظات، مايعني ان هذه الدرجات قد تكون قادرة على تخفيض نسبة البطالة بنسبة 20%، أي جعل العاطلين اكثر من 3.2 مليون عاطل فقط.