توضيح من مصرف الـ TBI بشأن بيع الدولار

2023-10-29 20:20:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023) توضيحاً بشأن بيع الدولار للراغبين بالسفر الى الخارج.

وحث المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، المواطنين "بعدم التعامل مع الصفحات أو المواقع الوهمية التي تتبنى عملية حجز مواعيد الحصول على عملة دولار المسافرين من خلال مصرفنا".

وبين، ان "عملية حجز مواعيد الحصول على عملة الدولار للمسافرين تتم فقط من خلال الرابط الرسمي للمصرف (أضغط هنــــا)".

وأخلا المصرف العراقي للتجارة، "مسؤوليته الكاملة أمام الزبائن عن أي جهة أخرى تتبنى عملية الحجز باسم المصرف".











