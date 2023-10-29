2023-10-29 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط 2 كغم من مادة مخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة المنافذ الحدودية تستمر في ضبط المخدرات ومنع مرورها عبر منافذنا الحدودية، حيث تم ضبط مسافر أجنبي الجنسية وبحوزته مادة عشبية مخدرة بلغ وزنها 2 كغم".وأضافت أن "عملية الضبط تمت في البوابة العراقية أثناء تفتيشه من قبل مفارزنا بالتعاون مع الدوائر الساندة".وتابعت أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة التي ضبطت إلى شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".