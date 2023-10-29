استخبارات الحشد تطيح بآمر مفرزة داعشية في بغداد

2023-10-29 20:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

بعد عملية تعقب ومتابعة دقيقة نجحت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بآمر مفرزة إرهابية في العاصمة بغداد.

ومن خلال جهد ومتابعة دقيقة استمرت ثلاثة ايام متواصلة تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في العاصمة التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي من تعقب أحد العناصر الإرهابية وصولا الى اعتقاله في بغداد.

وتمت عملية الاعتقال وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد تردده على مدينة الكاظمية، علما أن نشاط المتهم الارهابي بدأ منذ عام ٢٠١٤ ضد القوات الأمنية وعمل ضمن صفوف ما يسمى ولاية شمال بغداد.

وشغل المعتقل منصب آمر مفرزة وشارك فيما يسمى "معركة البواسل" كذلك أشرف على عمليات خطف لأبناء المنتسبين والقتال ضد القوات الأمنية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل.