بالأرقام.. مستشار رئيس الوزراء يوضح خطط الحكومة لتقليل انبعاثات الميثان والكربون

2023-10-29 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء علي اللامي، اليوم الأحد، عمل العراق على خفض انبعاثات غازي الميثان بنحو 30٪ والكربون بنحو 37 طنا سنويا ضمن خطة عمل تمتد إلى عام 2030.وقال اللامي في كلمته خلال مؤتمر اليوم العالمي للعمل المناخي الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي تحت عنوان العراق والتغير المناخي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تقدماً كبيراً في إطار مساعي العراق في تطبيق وثيقة المساهمة الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بينها ما يتعلق بمجال توليد الكهرباء تضمن تخصيص تريليون دينار من البنك المركزي العراقي لدعم مشاريع التحول نحو الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة وايضاً تضمن قانون الموازنة تخصيص مبالغ لدعم إقامة هكذا مشاريع".وأضاف، "كما أن هنالك خططا لدى وزارة النفط لإقامة استثمارات في مجال الطاقة المتجددة يتم من خلالها العمل على إقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء يخصص منها جزء لإنتاج النتروجين الأخضر فضلا عن توقيع ستة عقود لاستثمار الغاز المصاحب وهذه كلها ستقلل الانبعاثات بنحو كبير وأيضا هنالك مشروع لزراعة 5 ملايين شجرة ومعالجة المياه الثقيلة".وتابع، أن "هناك تحولاً نحو دعم هذه التوجهات بالتشريعات القانونية عبر مشروع قانون الطاقات المتجددة والذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب وكذلك على مستوى وزارة الكهرباء هنالك تحول تنفذ على أساسه مشاريع توليد الطاقة الكهربائية عبر الوحدات الحرارية".وبين اللامي أن "العراق تقدم على كثير من دول الجوار وأطلق مشاريع سندات الكربون وصدر قرار مجلس الوزراء بقيام وزارتي النفط والبيئة بالتعاقد لاستثمار سندات الكاربون والآن جرت مناقصة لاستثمار أحد الحقول وكذلك فإن العراق انضم إلى التحالف العالمي لتقليل انبعاثات غاز الميثان وهنالك عمل كبير في وزارة النفط لتقليل هذه الانبعاثات بحدود 30% ‎".ونوه اللامي بأن "ما تحقق كذلك من عقود واتفاقات في جولات التراخيص لاستثمار الغاز المصاحب سيمهد كذلك إلى خفض انبعاثات الكربون من مشاريع تجميع الغاز المصاحب بحدود 34 مليون طن سنويا للأعوام من 2022-2028 وكذلك خفض الانبعاثات من الكربون بحدود 2.8 مليون طن في المشاريع النفطية للأعوام من 2022-2030".