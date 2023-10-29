قبل حلول الشتاء.. الكهرباء العراقية تستنفر لصيف لاهب

2023-10-29 21:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاحد، عن عقد وزيرها اجتماعات مكثفة وبشكل استباقي، استعدادا مبكرا وغير مسبوق لفصل الصيف المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد الاجتماعات المكثفة مع الشركات التابعة للوزارة والأخرى الحائزة على عقود الصيانات لمحطات الإنتاج، لمناقشة برامج الصيانة الشاملة للوحدات التوليدية والتوربينات ومنظومات الوقود والمياه ، والأجزاء الأخرى .

ونقل البيان عن الوزير تأكيده، "إننا بسباق مع الوقت لنكون بحالة جهوزية للصيف المقبل تكون فيها مشاريعنا ومحطاتنا قادرة على مواكبة الطلب المتزايد للطاقة".

وعقد الوزير، بحسب البيان، اجتماعاً مع شركة البحر الاسود للطاقة لإمكانية تأهيل محطة الناصرية الحرارية ووحداتها التوليدية ، وان تجرى الصيانات من الآن على نحو لا يؤثر لا على تناقص الوقت وضياعه ولا على تقليل الخدمة، مشددا على أن تراعى بعقود الصيانات ضوابط التمويل والتخصيص المالي وسقف الصلاحيات ، ومراعاة ضوابط اللجان المشكلة للإشراف والتسعير، ويكون عمل الصيانات ذا موثوقية استقرار للوحدات أثناء تشغيلها واحمالها ، واوصى بشحذ الهمم لمواكبة التحديات.