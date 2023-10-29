صندوق العراق للتنمية يعلن قرب إطلاق مشروع إنشاء المدارس

2023-10-29 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- نور الزيديأعلن صندوق العراق للتنمية، اليوم الأحد، قرب إطلاق مشروع إنشاء المدارس، مشيراً إلى أنه سيكون باكورة أعماله، فيما لفت إلى أنه سينفذ 3 أنواع من المشاريع في ستة قطاعات.وقال الرئيس التنفيذي للصندوق محمد النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التخصيص الأولي لصندوق العراق للتنمية مع الموازنة يبلغ ترليون دينار سنوياً، و3 ترليونات طوال أعوام الموازنة الثلاثية والهدف الرئيسي هو تغيير فلسفة إدارة اقتصاد العراق لخلق تنويع اقتصادي وإدخال آخر التطورات التكنولوجية والاستعانة بالخبرات الإدارية عن طريق الاستثمار الخاص".وأضاف النجار أن "الصندوق يدعم الاستثمار الخاص ويعمل من خلاله حصراً ويتكون من ستة صناديق هي صندوق البيئة وصندوق التحول الرقمي وصندوق الإسكان وصندوق الصناعة وصندوق الزراعة وصندوق التعليم"، منوهاً بأنه "تم تعيين مدير تنفيذي، والآن بصدد إطلاق أول مشروع للصندوق يتمثل بمشروع إنشاء مدارس خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".وتابع أن "الصندوق له هدف تنموي وهدف استثماري ويعمل على ثلاثة أنواع من المشاريع وهي ذات المردود المجتمعي والمشاريع المتعادلة التي لا خسارة ولا ربح فيها، فضلاً عن المشاريع الربحية، والطفرة المتوقعة منه تتركز في تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية والتنموية وهذا لم يحصل سابقاً والحكومة تستخدم المبالغ المتوفرة لديها لمساعدة تحويل وخلق قصص نجاح لبقية قطاعات الدولة".وبين النجار أن "الصندوق لديه مجلس إدارة وآليات حوكمة ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس مجلس الوزراء بعضوية ثلاثة وزراء هم وزارة المالية والتخطيط والإعمار، وتم ضغط آليات وهي الممارسات المثلى التي تستخدمها بقية الصناديق حول العالم".