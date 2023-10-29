2023-10-29 21:55:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2023)، عن الاستعداد المبكر لفصل الصيف القادم 2024.

وقالت الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان وزيرها زياد فاضل "يواصل عقده الإجتماعات المكثفة مع الشركات التابعة للوزارة والأخرى الحائزة على عقود الصيانات لمحطات الانتاج، لمناقشة برامج الصيانة الشاملة للوحدات التوليدية والتوربينات ومنظومات الوقود والمياه، والاجزاء الأخرى".

وقال وزير الكهرباء بحسب البيان "إننا بسباق مع الوقت لنكون بحالة جهوزية للصيف المقبل تكون فيها مشاريعنا ومحطاتنا قادرة على مواكبة الطلب المتزايد للطاقة".

وعقد الوزير "اجتماعاً مع شركة البحر الأسود للطاقة لإمكانية تأهيل محطة الناصرية الحرارية ووحداتها التوليدية، وان تجرى الصيانات من الآن على نحو لايؤثر لا على تناقص الوقت وضياعه ولا على تقليل الخدمة".

وشدد على ان "تراعى بعقود الصيانات ضوابط التمويل والتخصيص المالي وسقف الصلاحيات، ومراعاة ضوابط اللجان المشكلة للاشراف والتسعير، ويكون عمل الصيانات ذا موثوقية استقرار للوحدات أثناء تشغيلها واحمالها، وأوصى بشحذ الهمم لمواكبة التحديات وخدمة المواطنين".