نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فاليكانو

2023-10-29 22:50:05 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن آخر التطورات بشأن حالة الفرنسي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد.وتعرض ميندي للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو، أمس السبت، أمام الغريم برشلونة، وطلب التغيير ولم يبدأ الشوط الثاني.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميندي عانى بالفعل من آلام عضلية في فخذه الأيسر، وبمجرد أن شعر بذلك طلب التغيير.وأضافت الصحيفة، أن ميندي ليس مصابًا، ومن حيث المبدأ، سيكون تحت تصرف مدربه كارلو أنشيلوتي، في مباراة الأحد المقبل، ضد رايو فاليكانو في سانتياجو برنابيو.وأشارت إلى أن تلك المباراة، ستشهد البدء بالفرنسي إدورادو كامافينجا، على حساب زميله المصاب أوريلين تشواميني.وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان أنشيلوتي سيخاطر بميندي أو سيدفع بفران جارسيا ضد فريقه السابق.وستكون مباراة رايو هي الأولى من 3 مواجهات متتالية سيلعبها ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.