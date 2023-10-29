القبض على 3 مطلوبين في محافظتين

2023-10-29 22:55:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين في محافظتي ميسان وديالى.

وأفاد بيان للاستخبارات تلقته "بغداد اليوم"، بأن "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب في ميسان (خلية الصقور الاستخبارية)، نفذت عمليتين منفصلتين أسفرتا عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب، والأخرى على متهم مطلوب وفق المادة 406".

ولفت البيان الى ان "مفارز الاستخبارات في محافظة ديالى، نفذت عملية استخبارية دقيقة اسفرت عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب".

وأشار الى، انه "وعند التحقيق الابتدائي مع المتهم اعترف عن قيامه بعدة اعمال إرهابية بشعة في مختلف مناطق محافظة ديالى اغلبها عام 2006".