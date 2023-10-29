جوتيار عادل: بعض الأحزاب تتدخل لعرقلة أي اتفاق بين بغداد وأربيل ونرفض تسييس ملف الرواتب

2023-10-29 22:55:41 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، تلكؤ بغداد عن إرسال المبالغ المالية للإقليم بدون مبرر، ولأسباب ذات طابع سياسي أكثر من كونها مالية أو فنية "لأن بعض الأحزاب السياسية تسيطر على العملية السياسية وتتدخل لإعاقة أي اتفاق بين الحكومتين"، مشدداً على أن ما يثار بشأن توزيع الرواتب عبر مؤسسات الحكومة الاتحادية يهدف "لتضييق الخناق ووضع ضغوطات كبيرة على حكومة الإقليم، ونحن نقف بشدة ضد أي تسييس لملف رواتب ولا نسمح باستغلال مثل هذا الموضوع الهام"