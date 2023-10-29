في توسع للصراع.. اطلاق قذائف من سوريا باتجاه اسرائيل

2023-10-29 23:00:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذائف أطلقت من الأراضي السورية في منطقة مفتوحة وقال إنه قام بالرد على مصدر الإطلاق.

ويأتي هذا الحدث، كتطور جديد وتوسيع لمساحة الصراع، بعد لبنان، ومحاولة مماثلة لاطلاق صواريخ من اليمن باتجاه اسرائيل.

وخلال الايام الماضية، رصدت تقارير ان العمليات العسكرية التي بدأت تستهدف القوات الامريكية أصبحت تعنون تحت اسم "المقاومة الاسلامية في العراق"، في مؤشر على توحيد الساحات لجميع بلدان المقاومة الاسلامية.

وشنت غارات اسرائيلية خلال الايام الماضية ضربات جوية على مطاري دمشق وحلب في سوريا ادت لاغلاق المطارين بشكل مؤقت.



