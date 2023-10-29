2023-10-29 23:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

جهاز الأمن الوطني في ملف تهريب العملة:

كثفت مفارز الجهاز في بغداد والمحافظات من جهودها الاستخبارية لملاحقة مهربي العملة وقد تم تحديد أكثر من طريقة للتهريب منها: عن طريق جوازات مزورة، ومنها قيام بعض التجار بجمع الأموال بالعملة الصعبة وتهريبها بطرق معينة إلى خارج البلاد.

الجهاز اخترق شبكات المهربين وألقى القبض على أكثر من (٢٧٩) متهماً بالتهريب وضبط (١١٤) مليون دولار فضلاً عن (٧٢) مليوناً كانت مزيفة، وتم تشكيل خلية أزمة لملاحقة مهربي العملة إلى الخارج وهناك عمليات كبرى سيتم الإعلان عنها حال انتهاء التحقيق.