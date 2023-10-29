مواطنون من الكاظمية: أمانة بغداد اعتقلت أخوتنا دون أوامر قبض وتريد تهجيرنا (فيديو)

2023-10-29 23:35:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناشد مواطنون من أهالي مدينة الكاظمية بمنطقة المسارة في الشارع المقابل لمستشفى الكاظمية التعليمي، الحكومة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين "دون وجه حق".

وقال المواطن علي جبار في مناشدته على لسان أهالي المنطقة وعبر "بغداد اليوم"، "نناشد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وبقية أصحاب الضمير الحي النظر لقضيتنا، نحن ما لا يقل عن 60 عائلة نسكن أرض استثمار تابعة للوقف السني من بعد سقوط نظام صدام وندفع بدل إيجار سنوي، منذ 4 أعوام نعاني من ابتزاز عدة جهات وعلى رأسها أمانة بغداد".

وأضاف "طلبوا من مغادرة الأرض دون تعويضنا وتهديدنا عدة مرات رغم أن منازلنا كلفتنا عشرات الملايين من الدنانير وقبل يومين تم اعتقال 4 من شباب المنطقة واخذهم عنوة من بيوتنا دون مذكرات أو أوامر قبض ولا نعرف مصيرهم وتم إبلاغنا بأن الأمانة سبق وأن اعطتنا تبليغات بالحضور للمحكمة وهذا الكلام غير صحيح ونتحداها وأن وجودت تبليغات فأن التواقيع مزورة 100٪ ولا تمثلنا".

وتابع جبار "نناشدكم باسم الدين والإنسانية النظر لقضيتنا والإفراج عن أبنائنا المعتقلين وتعويضنا".

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