بالوثيقة.. الدفاع تجري تغييرات واسعة في مناصب عليا وحساسة

2023-10-30 00:15:39 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرت وزارة الدفاع، تغييرات واسعة في مناصب عليا وحساسة بينها في مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية.

وبحسب كتاب للدفاع حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منه فقد تم "تكليف اللواء الركن عماد غضبان بمنصب رئيس هيئة الاستخبارات قيادة القوات البرية، وتكليف اللواء فياض داود العامري بمهام امين سر الاستخبارات رئاسة أركان الجيش، وتكليف اللواء الركن ضياء فخري عبد الجبار بمهام امين سر دائرة العمليات".

كما كلفت الدفاع "اللواء مازن حميد شلال بمهام مدير مديرية الشؤون العسكرية للاغراض المدنية، واللواء خالد عبد مطلك محمود بمهام مدير مديرية الوثائق العسكرية، واللواء الركن سعد بنيان عبيد بمهام عميد الكلية العسكرية الرابعة".

وتشير الوثيقة الى "تكليف اللواء حيدر عبد الأمير بمهام رئيس هيئة التدريب / الأكاديمية العسكرية، وتكليف اللواء الركن سعدي احمد ناصر بمهام مدير مديرية تدريب قيادة طيران الجيش، وتكليف العميد علاء محسن عبد العزيز بمهام مدير مديرية الأمن السيبراني، وتكليف العميد قيس سهيم جابر بمهام مدير مديرية الصنف الإداري وعينة الجيش".



