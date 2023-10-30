هالاند: كانت هذه افضل 90 دقيقة لعبناها هذا الموسم

2023-10-30 07:30:15 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد النروجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن ما قدمه فريقه أمام مانشستر يونايتد هو أفضل 90 دقيقة منذ بداية الموسم.وقال هالاند: "لقد كان أداءً رائعًا مباراة مدتها 90 دقيقة وكل لاعب في مانشستر سيتي قدم أداءً رائعًا".وعن ركلة الجزاء، استطرد: "لقد رأيتها كانت واضحة، رأيتها على الشاشة وكانت واضحة ثم كان الأمر يتعلق بالتركيز والتسجيل".وحول ما إذا كان الفوز على يونايتد أمرًا مميزًا للغاية، أكد: "بالطبع هو كذلك هناك ثلاث نقاط أنت بحاجة إلى الثبات طوال الموسم بأكمله في المسابقة لا يزال هناك 84 نقطة لذا فالأمر يتعلق فقط بالحصول على ثلاث نقاط أسبوعًا بعد أسبوع