إنريكي يثير القلق حول مبابي

2023-10-30 08:10:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأثار لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، القلق، حول كيليان مبابي نجم الفريق بعد الفوز على بريست (3-2)، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.وقال إنريكي عقب اللقاء إن "مبابي طلب استبداله في نهاية اللقاء، لشعوره بآلام في ظهره".وأضاف المدرب الإسباني "لاحظت بالفعل أن الأجواء متوترة في المدرجات، لكن لا أعرف السبب أو تفاصيل ما حدث".في سياق آخر، انتقد المدير الفني لسان جيرمان لاعبيه، قائلا "الشوط الثاني، هو أسوأ شوط لي منذ أن توليت قيادة بي إس جي، ولم أكن لأتفاجأ إذا فازوا بالمباراة".وبين إنريكي " لقد سمحنا لفريق بريست بالضغط ولعب المزيد من الكرات العرضية حتى سجل التعادل، وهذا وارد في كرة القدم، فهو فريق قوي، ولم يخسر على ملعبه".ووصف لويس إنريكي لقاء بريست بأنه كان "أكثر من مجرد فخ"، مضيفا "لكن هذا لا يعني أنه علينا تغيير أسلوب لعبنا بل العمل بكل جدية للتحسن".