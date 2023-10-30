ابرزها ديربي كوردستان.. خمس مواجهات اليوم بانطلاق الجولة الثانية لدوري نجوم العراق

2023-10-30 09:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024 بإقامة خمس مباريات.

وتجري مباراة واحدة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بين فريقي نادي القاسم وضيفه فريق نادي اربيل على ملعب الكوت.

وتقام في الساعة الثالثة عصراً مباراة ديربي كوردستاني بين فريق نادي نوروز وضيفه فريق نادي دهوك على ملعب السليمانية.

ويحتضن ملعب النجف الدولي مواجهة واحدة في الساعة السابعة مساءً تجمع فريق نادي نفط الوسط وضيفه فريق نادي القوة الجوية.

وتقام مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً تجمع الاولى فريقا نادي الشرطة وضيفه نادي كربلاء على ملعب الزوراء، بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي نادي نفط ميسان ونادي الزوراء على ملعب البصرة .