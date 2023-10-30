اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الثانية لدوري نجوم العراق

2023-10-30 10:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تحتضن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة 5 مواجهات.

إذ سيفتتح فريقا القاسم وأربيل مباريات الجولة الثانية بلقاء يقام في تمام الساعة الخامسة على ملعب الكوت الأولمبي، ويضيف ملعب السليمانية في تمام الساعة الثالثة عصراً مباراة تجمع بين نوروز وضيفه دهوك، ويواجه فريق نفط الوسط ضيفه القادم من العاصمة بغداد فريق القوة الجوية على ملعب النجف في تمام الساعة السابعة مساء، ويخوض حامل اللقب فريق الشرطة مواجهة مهمة مع ضيفه كربلاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب نادي الزوراء الرياضي، ويضيف فريق نفط ميسان، فريق الزوراء على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.