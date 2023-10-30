كركوك تعلن صدور الأمر الإداري الخاص بتعيين 122 من خريجي المهن الصحية

2023-10-30 12:00:04 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الاثنين، صدور الأمر الإداري الخاص بتعيين 122 خريجاً في الدوائر الصحية والمستشفيات التابعة لها.

وقال مدير الدائرة زياد خلف مديد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة صحة كركوك أصدرت الأمر الإداري الخاص بتعيين 122 خريجاً بمختلف الاختصاصات لدعم الدوائر الصحية في المحافظة"، مؤكداً "حاجة المحافظة للاختصاصات الطبية في عدد من المؤسسات لا سيما التي تم افتتاحها حديثاً".

وأضاف مديد، أن "محافظة كركوك تشهد حالياً حملة كبيرة لإنشاء عدد من المستشفيات سواء العامة أو التخصصية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها"، موضحاً أنه "في حال انتهاء العمل وافتتاح تلك المؤسسات الصحية ستكون كركوك بحاجة إلى ملاكات طبية وتمريضية وفنية في جميع الاختصاصات".