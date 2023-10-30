شنيشل يعلن عن القائمة الأولية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهتي أمريكا وساحل العاج

2023-10-30 12:05:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -متابعة

أعلن مدير الجهاز الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ راضي شنيشل،، اليوم الإثنين (30 تشرين الاول 2023)، عن قائمته الأولية لمُعسكرِ إسبانيا استعداداً للنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة لأولمبياد باريس.

ضمت خياراتُ شنيشل في حراسةِ المرمى كلا من "كميل سعد ومحمد حسن وحسن عباس وأحمد شاكر".

ولخطِ الدفاع كلا من "زيد تحسين و يوسف الامام وحسين عامر وأحمد حسن مكنزي وكاظم رعد ومصطفى وليد و كرار سعد ومجتبى صالح".

فيما ضمت القائمةُ لخط الوسط كلا من "منتظر محمد و كرار محمد والكسندر اوراها وزيد إسماعيل و منتظر عبد الأمير وبلند حسن و نهاد محمد وسيابند عكيد وماركو فرج وعلى الموسوي".

ولخطِ الهجوم كلا من "حسين عبد الله ورضا فاضل وذوالفقار يونس وأمين الحموي، على أن يتم تقليصُ العدد إلى 23 لاعباً قبل التوجهِ إلى إسبانيا."

الجدير بالذكر أن المنتخبَ الأولمبي سيخوض في معسكر موريسيا مواجهتين على الصعيد التجريبيّ أمام كل من أمريكا في الـ18 من شهر تشرين الثاني، وساحل العاج في 21 من الشهر نفسه.







