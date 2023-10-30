العميد الكربلائي يعلن جاهزيته لمواجهة البطل في المحترفين

2023-10-30 12:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريحتضن ملعب الزوراء في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، مباراة العميد الكربلائي مع فريق الشرطة ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق بكرة القدم.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي كربلاء الرياضي مسلم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن" الفريق أكمل آخر وحداته التدريبية تحضيراً لمباراته المرتقبة أمام حامل لقب النسخة الماضية "، مبيناً أن" الصفوف مكتملة باستثناء محمد كريم ومشتاق طالب اللذين سيغيبان عن اللقاء بسبب تعرضهما للإصابة".وأضاف الركابي أن" اللاعبين عازمون على تقديم مستوى جيد وأداء أفضل يساعده على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق مدجج بالنجوم "، لافتاً الى أن" إدارة النادي وفرت جميع العوامل اللوجستية التي من شأنها إنجاح مشوار الفريق في المنافسة المحلية ".ومن الجدير بالذكر أن فريق نادي كربلاء كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام فريق نادي نفط الوسط بهدفين لكل منهما بينما خسر القيثارة مباراته الأولى أمام فريق نادي دهوك بهدفين نظيفين