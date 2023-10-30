أدوية سامراء تعلن عن أربعة مشاريع جديدة فـي مصنـع بغداد للغازات الطبية

2023-10-30 12:16:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين



أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن مشاريعها الجديدة في مصنع بغداد للغازات الطبية التابع لهـا .



وذكـرَ مُدير عام الشركة الدكتور عبـد الرحمـن عبـاس طعمـه ، بأنهُ قد تمَّ تأهيل معمل الأوكسجين ومُعاودة الإنتاج بالطاقة التصميمية البالغة ( ٥ ) آلاف لتر يومياً لرفد المُستشفيات بغاز وسائل الأوكسجين الطبي ، مُشيراً بالوقت ذاته إلى إستمرار العمل والجهود لإكمال المشاريع الأخرى بوتيرة مُتصاعدة والتي تشمل معمل إنتاج غاز النتروز من خِلال إعادة تأهيل الخط الإنتاجي وإضافة خط جديد لِمُضاعفة الطاقة وتلبية الحاجة المحلية من غاز التخدير بالإضافة إلى مشروع المُستلزمات الطبية البلاستيكية التي تشمل القساطر الطبية والبولية والقلبية وغيرها والمُستلزمات الطبية النسيجية التي تشمل الشراشف والكاون والكمامة وغيرها حيث يحتوي هذا المشروع على خطوط إنتاج حديثة وغُرف نظيفة وقاعات بِمُواصفات التصنيع الدوائي الجيـد .



كمـا وأعلنَ المُدير العام عن تحقيق مراحل إنجاز مُتقدمة في تنفيذ مشروع الخيوط الجراحية ومشروع بخاخات الربو التي تُعتبر الأولى من نوعها في العراق ، مُضيفاً بأنَّ المصنع يضُم أيضاً مُختبر مركزي إضافة إلى مُختبرات في كُلِ مشروع تحتوي على أجهزة حديثة جداً تعمل بِطُرُق تحليل وتعقيم جديدة وحديثة مع إصدار شهادات فحص مُعتمدة ، مؤكداً أنَّ هذهِ المشاريع ستُسهم في توفير مُنتجات جديدة ولأول مرة إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وتوسيع نشاطات وتخصُصات الشركة وتحقيق الإيـرادات .







