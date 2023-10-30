2023-10-30 12:20:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الإثنين (30 تشرين الأول 2023)، ثلاث إيجابيات لتوقيع اتفاقيات أمنية لتطوير الكفاءات في المؤسسات الأمنية العراقية، فيما أشارت إلى وجود جرائم لم تكن معروفة في المجتمع العراقي.

وقال عضو اللجنة النائب صلاح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" واقع الحال يدلل بأن مسارات الجريمة بمختلف عناوينها تتغير خاصة مع ثورة الاتصالات والانفتاح الذي خلق جرائم لم تكن معروفة في المجتمع العراقي بالاضافة الى تغيّر اساليب العصابات والشبكات الاجرامية".

واضاف، ان" عقد اتفاقيات لزج الضباط في دورات لتطوير الكفاءات في ملفات فنية وتقنية ضرورة تفرضها مستجدات المشهد الأمني خاصة وان التقنيات الحديثة بكل تفاصيلها باتت جزءًا مهمًا في كشف الجرائم والاستدلال على مرتكبيها بضغطة زر واحدة ".

واشار التميمي الى" ضرورة ان تكون اي اتفاقية تطوير وفق الحاجة الملحة وان تتضمن عوامل دعم فنية، لافتا الى ان ملف الاتفاقيات الأمنية في ملفات التدريب والتطوير موجودة في كل دول العالم وتاتي ضمن ستراتيجات تحسين الاداء الامني والاستفادة من تجارب الاخرين ونقل الادوات الفنية التي يمكنها ان تقلل الجهد البشري في كشف طلاسم الجرائم".