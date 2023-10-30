جنايات الكرخ: الإعدام بحق مجرم إرهابي خطط لتفجير نفسه داخل العراق

2023-10-30 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي يحمل الجنسية الأجنبية خطط لتنفيذ عملية انتحارية في العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإرهابي والذي انتمى لعصابات داعش الإرهابية اعترف بأنه كان يخطط لتفجير نفسه داخل العراق وتحديداً في محافظة صلاح الدين".

وأشار الى أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي سياق متصل، ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان آخر تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "المدان الأول ألقي القبض عليه في محافظة واسط وبحوزته ( 2,100) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ألقي القبض على المدانين الثلاثة في محافظة بغداد".

وبين، أن "الأحكام بحقهم تأتي استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".