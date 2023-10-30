2023-10-30 13:55:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلن وزير التجارة الاستاذ اثير الغريري إطلاق تجهيز الحصة الثامنة من مادة الطحين لهذا العام اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من تشرين الاول الجاري .



وذكر بيان للوزارة نشره مكتبها الاعلامي ،

نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد اسماعيل النداوي ، بأنه تم توجيه أقسام التسويق ووحدات القطع في المقر العام وفروع الشركة بالمحافظات المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمادة الطحين بالحصة الجديدة .



وأضاف البيان "ان اعماما أصدرته الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية



مشيرًا الى التنسيق بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة الى المطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الثامنة من الطحين الذي يجهز ضمن مفردات البطاقة التموينية،



ودعا البيان "وكلاء الطحين الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز الى المناطق الأكثر فقرًا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز.



مشددا " على الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء، ، فضلا عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين لمتابعة نوعية الطحين المجهز وملاحظة ختم المطحنة وتاريخ الإنتاج قبل تسلم حصصهم لتلافي حدوث اي حالة تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية .



كما دعا البيان في الوقت ذاته جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية لإستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات





