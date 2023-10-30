2023-10-30 14:00:13 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: افتتاح كلية القوّة الجوية في قاعدة الصويرة الجوية يعد صرحاً إضافيا إلى سلسلة ما تمتلكه القيادة

رئيس الوزراء: القوة الجوية دور بارز في حماية الوطن

رئيس الوزراء: أبطال الجيش العراقي بمساندة صقور الجو حققوا إنجازاً عظيماً ضد الإرهاب

رئيس الوزراء: منعة العراق أرضا وسماء هي جزء من رسالتنا وواجبنا

رئيس الوزراء: منذ أن باشرنا في مهامنا وجهنا بالعمل على إعادة البنى التحتية لمفاصل الدولة

رئيس الوزراء: وزارة الدفاع واحدة من الوزارات المهمة وأكدنا على تطوير بناها التحتية وتطوير قدرات الجيش العراقي وعموم قواتنا المسلحة

رئيس الوزراء: وجهنا بإكمال المشاريع المتعاقد عليها والتي تلكأ تنفيذها بينها قاعدة الصويرة مقر كلية القوة الجوية