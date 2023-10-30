الأولمبي العراقي يرفض مواجهة البرازيل وديا

2023-10-30 14:25:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الإثنين (30 تشرين الأول 2023)، إقامة مباراتين وديتين مع أمريكا وكوت ديفوار في معسكر إسبانيا المزمع انطلاقه في مدريد خلال الشهر المقبل.

وقال راضي شنيشل، في تصريحات صحفية: "رفضنا مواجهة البرازيل وأوروجواي وديًا الشهر المقبل؛ بسبب السفر المرهق وفرق التوقيت بالنسبة لخوض المباراتين".

وتابع: "هناك ظلمًا للمنتخب الأولمبي. نشعر بالغصة لأننا نشعر بعدم الاهتمام بهذا الفريق، حتى فيما يخص تكريم اللاعبين بعد التأهل لنهائيات آسيا".

وأوضح: "المنتخب الوطني لهُ أولوية على المنتخب الأولمبي، لذلك مستعد لتقديم جميع اللاعبين للفريق الأول بشرط العودة لنا بعد انتهاء الاستحقاق".

وختم شنيشل تصريحاته: "كاساس يخطو بخطوات جيدة مع المنتخب الوطني، ولكن كان عليه الاستقرار على التشكيلة منذ فترة قبل دخول تصفيات كأس العالم".





المصدر: كورة