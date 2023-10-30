إحباط محاولة إدخال أكثر من 4 كغم "حشيشة" إلى البصرة

2023-10-30 14:30:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

قوات الحدود تلقي متهم اجنبي حاول إدخال (4.5) كغم من المخدرات في البصرة..



استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال الممنوعات بكافة أشكالها، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على متهم اجنبي الجنسية حاول ادخال (4.5) كغم من المخدرات نوع "حشيشة"، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المعنية.

يتبع...