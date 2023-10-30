مماثلة لشارع السندباد.. أمانة بغداد تكشف عن خارطة طرق ستنجز في عام 2024

2023-10-30 15:10:08 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

كشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن خارطة شوارع مماثلة لطريق السندباد، ستنجز في النصف الأول من العام المقبل 2024.

وقال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الأمانة، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طريق السندباد من الطرق المهمة لخفض الزحامات المرورية في العاصمة بغداد، وهو عصب محوري مهم"، منوهاً إلى أن "الطريق يعد إنتاجاً كبيراً بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والمؤسسات المعنية التي شاركت فيه".

وأوضح الربيعي، أنه "بعد إكمال الجزء الثاني من طريق السندباد، ستنخفض نسبة الزحامات المرورية في هذا المحور لأكثر من 80 بالمئة"، لافتاً إلى أن "مدة العمل بطريق السندباد استغرقت 6 أشهر، حيث أطلق رئيس الوزراء حملة إعادة تأهيله، بعد إغلاق استمر لـ40 سنة".

وأشار إلى أن "هناك مشاريعاً أخرى مماثلة، وسترى النور خلال النصف الأول من عام 2024، منها شارع الطاقة بالمدائن إلى حدود سلمان باك، فضلاً عن مشاريع أخرى".

وافتتح مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، أمس الأول السبت، طريق "السندباد"، فيما أكد أن هذا المشروع سيكون باكورة لانطلاق مشاريع أخرى أهمها المدينة الطبية الثانية.