2023-10-30 15:35:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عدم وجود أي شيء عن مرور طريق الحرير في العراق ضمن الخرائط التي قدمها الصينيون، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء شكل فريقًا لإعادة هيكلة النظام الاداري لمؤسسات الدولة.

وأوضح الشمري في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن" الحرب الروسية - الأوكرانية إنعكست على الشرق الأوسط بشكل إيجابي نوعا ما من حيث اتجاه المعادلة الدولية نحو ضرورة إستقرار منطقة الشرق الأوسط وتدفقات الطاقة.

وأضاف، إن" العراق يسعى لانتهاج مبدأ ( الصديق المشارك ) في انفتاحه على منظومة الامم، ونجح في اعادة ترسيم العلاقة مع التحالف الدولي.

وعن طلب زعيم التيار الصدري الأخير، بين الشمري، إن" القوى السياسية تستحضر طبيعة التحديات التي تواجه العراق في حال التصويت على غلق السفارة الأمريكية وانعكاساتها وهي غير واردة، لافتا إلى ان التيار الصدري منضبط في الالتصاق بتوجيهات قيادته السياسية المتمثلة بالصدر.

وأكمل، إن" الصدر شخصية واعية وقائد سياسي وبالتأكيد يستحضر مخاطر دفع البلد نحو اللاستقرار السياسي او الامني التي يريدها البعض والتي يدفع ثمنها الناس وليست القوى المنافسة.

وفي شأن آخر قال الشمري، ان هناك أكثر من 1400 مشروع متلكئ، وتم إطلاق 490 مشروع متوقف دفعة واحد من البصرة إلى المحافظات الوسط والجنوب وصولًا إلى بغداد والمحافظات المحررة، مشيرا إلى وجود أكثر من 190 مشروع أطلق في العاصمة بغداد من قبل امانة العاصمة ووزارة الإعمار والإسكان والمحافظة.

وتابع، انه" تم إقرار المخطط الإنمائي للعاصمة بغداد بعد تلكؤ وتوقف دام اكثر من 12 عام، مبينا ان مشروع الطريق الحلقي الرابع سيقلل الازدحامات في بغداد بنسبة 50%".

وأكمل، انه " لا يوجد فرض عقوبات على العراق من قبل الخزانة الامريكية لكن احيانا يكون تشديد بالمعايير لايصال رسائل سياسية محتملة، مشيرا ألى ان الحكومة السابقة لم تهيىء مستلزمات تطبيق نظام المنصة".