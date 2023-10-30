الاستخبارات العسكرية تعتقل خمسة إرهابيين في أربع محافظات

2023-10-30 15:45:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بعمليات منفصلة وجهود حثيثة وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الثامنة والعاشرة والسادسة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٥ ) متهمين بالإرهاب مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب في قضائي الفلوجة والدبس وناحية الشورى وسيطرة الانتصار مدخل العاصمة بغداد، والذين كانوا ينتمون إلى تنظيم عصابات داعش الإرهابية بمختلف صنوفها، وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.



إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣