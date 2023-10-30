2023-10-30 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين ضمن العقود الجديدة بلغ 37 ألف متقدم، وفيما حددت غداً الثلاثاء موعداً لتخرج الوجبة الأولى والأربعاء لمباشرة الوجبة الثانية، رهنت فتح باب التطوع بتوفير التخصيصات المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المتقدمين للعقود الجديدة في الوزارة بلغ 37 ألف متقدم"، مشيراً إلى أن "خطة الوزارة تتضمن توزيعهم بين أقسام عدة بعد الانتهاء من التدريب الأساس في مراكز الشرطة بالمحافظات وبعدها التوجه إلى دورات اختصاصية حسب أماكن التوزيع من أجل تطوير أدائهم والبدء بالواجبات الحقيقية".

وأوضح الموسوي، أن "الوجبة الأولى ستتخرج يوم غد الثلاثاء 31 تشرين الأول، ومن ثم ستباشر الوجبة الثانية يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني، والعملية ستتم تباعاً لحين استقبال الـ37 ألف متقدم بالكامل".

وأضاف، أن "فتح باب التطوع مسألة تتعلق بتوفير التخصيصات المالية ولا يوجد توقيت زمني ثابت لهذا الغرض".