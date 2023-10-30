اتهامات تطال تظاهرات الكوادر التربوية بالسليمانية والجيل الجديد يرد ويدعم

2023-10-30 16:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

علق القيادي في حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، اليوم الاثنين (30 تشرين الاول 2023)، بشأن استمرار الكوادر التربوية في محافظة السليمانية في تظاهراتها للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما اشار الى أن احزاب كردية تتهم التظاهرات بانها سياسية.

وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إنه "بدلا من أن تسعى أحزاب السلطة الحاكمة وحكومة الإقليم لتحسين واقع المعيشة وإيجاد الحلول لمشكلة تأخر الرواتب، تقوم باتهام التظاهرات بأنها سياسية".

وأضاف، أن "هذه اتهامات الأحزاب المتسلطة التي تريد استمرار الظلم ومعاناة الشعب، بهدف بقاء حكمهم، ولايهتمون لما يعانيه الشعب الكردي".

وأكد القيادي، أن "التظاهرات عفوية، ونحن داعمون لها، لكن من يتبناها هم أصحاب الحق الشرعي".

فيما طالب ممثل تظاهرات السليمانية ميران محمد، أمس الاحد (29 تشرين الأول 2023)، الحكومة بالتدخل وانهاء أزمة الرواتب المتأخرة في محافظات الإقليم.

وقال محمد لـ "بغداد اليوم"، إن "تظاهراتنا مستمرة، وفي حال لم يتم تنفيذ مطالبنا وتسليمنا رواتبنا المتأخرة سنقوم بتحويلها الى اعتصام مفتوح"، مستدركا بالقول: "تهديدات وزير التربية وتصريحات رئيس الحكومة لن تثنينا عن مطالبنا، نحن أصحاب حق ونطالب بحقنا المنهوب".

وأضاف، أنه "من غير المعقول أن المعلمين لا يمتلكون حق اجرة التنقل ولا الوقود وتطالبهم الحكومة بمزاولة الدوام في المدارس"، لافتا الى أن "أغلب المحتجين من المعلمين جاء الى مكان التظاهرة سيرا على الاقدام".

وطالب محمد "الحكومة المركزية بالالتفات الى معاناة الكوادر التربوية بالاقليم واتخاذ اللازم لصرف رواتبهم المتأخرة".

وأمس الاحد، أنطلقت، تظاهرات غاضبة للكوادر التربوية والموظفين في 7 مناطق بالإقليم، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الكوادر التربوية والموظفين في السليمانية وحلبجة ورانيا وكفري وكلار ودربندخان وبنجوين ومناطق اخرى، نظمت تظاهرة غاضبة احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين".

واضاف، أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم اطلاق رواتبهم المتأخرة".

وفي (28 تشرين الاول 2023)، كشف مصدر مطلع في إقليم كردستان، أن الجماهير الغاضبة في 13 مدينة بالإقليم تستعد للخروج بتظاهرات يوم غد الاحد.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه "من المقرر أن تخرج تظاهرات واحتجاجات جماهيرية غاضبة في 13 مدينة بإقليم كردستان للملاكات التدريسية والموظفين عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد احتجاجا على تأخر الرواتب".

وأشار الى أنها "تأتي أيضا للتأكيد على استمرار الإضراب في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان".

وأوضح أن "المدن التي ستنطلق منها التظاهرات هي: (السليمانية، حلبجة، رانيه، كلار، جمجمال، كويه، كفري، شارزور، سيد صادق، دربنديخان، قلعة دزي، دوكان، بينجوين)".

وفي (22 تشرين الاول 2023)، تظاهر المئات من الملاكات التدريسية، في 12 مدينة في اقليم كردستان، فيما أكدوا الاستمرار بالاضراب العام .

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "التدريسيين انطلقوا، اليوم، بتظاهرة في 12 مدينة في اقليم كردستان للمطالبة بصرف مستحقاتهم، واحتجاجا على تأخر الرواتب".

واضاف انهم " اكدوا الاستمرار بالاضراب العام لحين تحقيق مطالبهم المشروعة"، مشيرا الى أن "الملاكات التدريسية في محافظة السليمانية انطلقت أيضًا اليوم، بتظاهرة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، إسوة ببقية اقرانهم".