الاستثمار تحدد موعد إطلاق رابط التقديم على الوحدات السكنية بمجمع بسماية

2023-10-30 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن إنجاز 9400 وحدة سكنية في مجمع بسماية ستوزع على المسجلين بحسب الأسبقية، وفيما أكدت أن شركة هانوا الكورية ستنجز سنوياً 10 آلاف و80 وحدة سكنية، وأشارت إلى أن ديوان الرقابة المالية ارتأى تحديد سعر جديد للوحدات، حددت موعد إطلاق رابط التقديم على الوحدات في المجمع.وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مع شركة هانوا الكورية يجري بوتيرة ثابتة، حيث ستنجز سنوياً 10 آلاف و80 وحدة سكنية، وجميع المسجلين سيدخلون في جدول لاستلام وحداتهم السكنية"، مبيناً، أن "الهيئة الآن لديها 9400 وحدة سكنية منجزة، وستوزع على المسجلين سابقاً بحسب الأسبقية وبانتظام".وأضاف مكية، أن "الهيئة ستفتح التقديم الإلكتروني للتسجيل على وحدة سكنية، ولا يحتاج المواطن الذهاب إلى الوساطات"، مشيراً، إلى أن "ديوان الرقابة المالية بعد تدقيق المشروع وتدقيق الأمور المالية خاصة الأموال المدفوعة من قبل المصارف سابقاً، ارتأى تحديد سعر جديد سيعلن عنه قريباً".وتابع، أن "المشروع تضمن الكثير من الفعاليات مثل المستشفى ومحطات الوقود ومبان داخلية ومحطات كهربائية صغيرة، بالإضافة إلى المحطة الرئيسية، وكذلك الطريق الرابط بين المجمع والطريق السريع".ولفت، إلى أنه "بعد توزيع 9400 وحدة سكنية إلى المواطنين وتسديد مبالغها إلى شركة هانوا، لدينا 70 ألف وحدة سكنية ستوزع على المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني في أوقات زمنية لاحقة".من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة، مثنى الغانمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة ستقوم بفتح التقديم الإلكتروني على الوحدات السكنية داخل مجمع بسماية خلال الأسبوع الحالي، عبر رابط سيتم إعلانه ونشره على الوسائل الإعلامية التقليدية والإلكترونية المتاحة في العراق خلال الأيام والساعات القريبة المقبلة، وسيكون التقديم متاحاً ومجانياً ولكل المواطنين".وأوضح الغانمي، أن "آلية التقديم لم تتغيير ولم يطرأ عليها أي تغيير، كون الممول هو نفسه مصرف الرافدين وهو مصرف حكومي يقوم بعد تقديم الطلب من قبل المواطن وموافقة الهيئة على تخصيص وشراء الشقة"، مبيناً، أن "الموافقة التي تصدر من الهيئة الوطنية للاستثمار بتخصيص أو شراء شقة لا تعني استلام المواطن للوحدة السكنية فوراً، إنما يعد ذلك طلباً وتسجيلاً أولياً يأخذ تسلسلاً معيناً ضمن النظام الإلكتروني".وتابع: "ومن ثم تقوم الهيئة بإعداد ملحق عقد مع الشركة الكورية لتوقيعها بشكل مشترك وثنائي حتى تقوم بتنفيذ باقي الوحدات المتبقية البالغة 70 ألفاً، وبالتالي الموافقات التي تصدر من الهيئة للمواطنين الذين سيقدمون على الوحدات السكنية عبر الرابط سينتظرون توقيع العقد في الفترة القريبة، ويأخذون تسلسلاً ويكون الاستلام في عام 2024 أو في عام 2025".وأشار، إلى أن "آلية دفع الأقساط معروفة، من يستنفذ كافة الإجراءات والمتطلبات يقوم بدفع 10% لمصرف الرافدين من قيمة الشقة حسب مساحتها إن كانت 100 أو 120 أو 140 متراً مربعاً، ومن ثم تأتي عملية الاستقطاعات الشهرية على شكل أقساط حسب إدارة المصرف والقسط المحدد".ولفت، إلى أن "هذه الإجراءات خاصة بالبنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين تحديداً، ومن ضمنها الكفيل وهي صلاحية مصرف الرافدين ورؤيته لإدارة المشروع، وبالتالي المصرف هو من يضع الشروط والضمانات وهو صانع القرار".