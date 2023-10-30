البنك الدولي يحذر من "صدمة أسعار" النفط والزراعة بسبب حرب غزة

2023-10-30 16:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر البنك الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تؤدي إلى صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع واتساع رقعته في الشرق الأوسط.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي إندرميت غيل، في بيان، إن "الحرب بين إسرائيل وحماس أحدثت أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف "كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم".

وأشار إلى أنه "يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ. إذا تصاعد النزاع، سيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود" من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر النفط بالفعل بنسبة 6% منذ اندلعت الحرب التي أثارها هجوم غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى مناطق إسرائيلية، وتسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضاً 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة أكثر من 8000 شخص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، نحو نصفهم أطفال.

ويأتي النزاع بين إسرائيل وحماس فيما تضغط الحرب الروسية على أوكرانيا على الأسواق.

وذكر البنك الدولي بأن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات.

وفي إطار سيناريو يعد متفائلاً، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13%، أي ما بين 93 دولاراً و 102 دولار للبرميل.

ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولاراً، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ذروة تتراوح ما بين 140 و 157 دولاراً، ليتجاوز أسعاراً غير مسبوقة منذ العام 2008.