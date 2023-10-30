مصرع صحفي بمكتب السوداني اثر حادث سير جنوب بغداد

2023-10-30 16:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، وفاة أحد أفراده اثر حادث سير.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "انتقل إلى رحمة الله تعالى، الزميل الصحفي علي عبد الحسين الخزاعي، المنسوب إلى مكتبنا، إثر حادث سير مؤسف".

وأضاف "دعاؤنا أن يتغمده الباري جلّ وعلا بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

إلى ذلك قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع، اليوم، على طريق الحلة، جنوب العاصمة بغداد.