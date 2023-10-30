المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينعى الصحفي علي الخزاعي

2023-10-30 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنعى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الصحفي علي الخزاعي.وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينعى الزميل الصحفي علي عبد الحسين الخزاعي، المنسوب إلى مكتبنا الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف".وأضاف المكتب، بحسب البيان، "دعاؤنا أن يتغمده الباري جلّ وعلا بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".