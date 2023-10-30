فريق القاسم يتغلب على أربيل بدوري نجوم العراق

2023-10-30 17:30:08 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز فريق القاسم على ضيفه فريق أربيل، اليوم الاثنين، بنتيجة 2-1، على ملعب الكوت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين "نجوم العراق" لكرة القدم.وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، "بهدف واحد لكلا الفريقين، وسجل القاسم أولاً عند الدقيقة 15 عن طريق المحترف ميسوكي اولمو، فيما احرز اربيل هجف التعادل عن طريق شيركو كريم عند الدقيقة 20"، وفي " الشوط الثاني سجل القاسم هدفه الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء عن طريق لاعبه الحارث حاتم".