دهوك.. اختتام فعاليات مهرجان "دوما" لانتشال "الغجر" من التهميش (صور)

2023-10-30 17:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / اختتمت في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، فعاليات مهرجان "دوما" لشريحة الغجر، وذلك بمشاركة مئات من أعضاء هذه الشريحة ومسؤولين محليين في المنطقة.

عائشة شوكت، عضو في اللجنة المنظمة للمهرجان، أوضحت لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف الرئيسي من إقامة مهرجان (دوما) هو تسليط الضوء على هذه الشريحة المهمشة وتقديم الدعم والخدمات التي يحتاجون إليها. وليس هذا فحسب، بل أيضا العمل على تعزيز اندماجهم في المجتمع الدهوكي".

وفي اليوم الأخير من المهرجان، تضمنت الفعاليات عدة انشطة منها اقامة معرض يعرض النتاجات التراثية والفلكلورية التي تصنع بأيدي أفراد الشريحة الغجر. وقد تميز المعرض بأعمال فنية مميزة وصناعات يدوية تعبر عن ثقافة وتاريخ هذه الشريحة.

وكذلك شهد المهرجان، تقديم الأطعمة والأكلات الخاصة بالغجر، مما أتاح للزوار فرصة لاستكشاف وتذوق أطباقهم التقليدية و تم تنظيم عروض غنائية وعروض دبكات تعكس تراث وثقافة هذه الشريحة الغجرية.

من جانبه، قال يونس حسين (أحد المشاركين في المهرجان)، للوكالة إن "هذا المهرجان يعني كثيرا لنا، كونه الأول على مستوى العراق، بالإضافة إلى أن المجتمع لا يبدي الاهتمام بهذه الشريحة"، مردفاً بالقول: "نحن الغجر ومن خلال هذا المهرجان ستكون هناك تواصل بيننا وبين المجتمعات".

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد الغجر في العراق، يصل بحدود 70 ألف شخص، موزعين في عموم محافظات البلاد.