العمل: سنطلق الوجبة السابعة من أسماء الاعانة الاجتماعية وأكثر من مليوني شخص دخلوا المنظومة

2023-10-30 17:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، تقديم أكثر من مليوني شخص لتسجيل أسمائهم ضمن إعانات الحماية الاجتماعية، فيما لفتت الى قرب اطلاق الوجبة السابعة للمشمولين بهذه الإعانات.

وقال مدير عام الحماية الاجتماعية عبد الرحمن المنصوري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "أعداد المتقدمين على الموقع الالكتروني لشمولهم بإعانات الرعاية الاجتماعية بلغ أكثر من مليوني متقدم، وتم اجراء البحث الميداني على مليون و950 ألف متقدم وتم انجاز هذا البحث في شكل كامل واصبحت القيود في قاعدة البيانات بعد إطلاق 6 وجبات المشمولين في الرعاية الاجتماعية".

وأضاف "لدينا اليوم أكثر من مليون و600 الف قيد تحليل نتائج الفقر"، مبينا "ان القيد جاهز لإرساله الى وزارة التخطيط لبيان الأشخاص المستحقين الاعانة الاجتماعية".

وبيّن المنصوري أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد أن أطلقت ستة وجبات فإنها ستقوم بإطلاق الوجبة السابعة خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل استكمال إصدار البطاقات الذكية قبل نهاية السنة".

وبخصوص اطلاق الوجبات وشمول أعداد جديدة في سنة 2024، أوضح أن "هيئة الحماية الاجتماعية اكملت كافة الإجراءات وتبقى عملية التخصيص المالي، وسيتم شمول أعداد جديدة في الاعانة الاجتماعية وفق ما يخصص من أموال في السنة القادمة".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أعلن، اليوم الاثنين، عن إطلاق الوجبة السادسة من المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم نحو 90 ألف شخص، مبيناً أن مجموع المشمولين بالبرنامج تجاوز السبعة ملايين و300 ألف عراقي.