العامري يعلن: حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق

2023-10-30 18:30:03 - المصدر: الفرات نيوز



١- حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجةٌ أو مبرر لبقائها.

٢- ما دامت قوات التحالف الدولي موجودةً، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى.

٣- مِن المُعيبِ حقاً وبعد كل الإنجازات والإنتصارات الكبيرة التي حققتها أجهزتنا الأمنية والعسكرية في معركتها ضد الإرهاب الداعشي وهو في ذروة تمكنه، أن يتحجج البعض بضرورة بقاء قوات التحالف الدولي بحجة مساعدة القوات الأمنية العراقية في معالجة بقايا خلايا هذا الإرهاب.

٤- على الحكومة العراقية الموقرة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً.

٥- بعد فترةٍ زمنية من الهدوء، عاد إستهداف تواجد القوات الأمريكية في قاعدتي (عين الأسد وحرير) من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وهي ردة فعل طبيعية تجاه إنحياز أمريكا وبعض الدول الأوربية الى جانب الكيان الصهيوني الغاصب في إرتكابه جرائم الحرب بحق أهلنا في غزة، هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي ستبقى وصمةَ عارٍ في جبين الكيان الصهيوني الغاصب ومن يقف معه.

٦- تحيةَ إجلالٍ وإكبار للشعب الفلسطيني العزيز والكريم، وخصوصا لأهلنا في غزةَ الصامدة.

-تحيةً للمقاومة الفلسطينية البطلة التي كسرت شوكة العدو الصهيوني، وقهرت الجيش الذي كان يقال عنه إنه لايُقهر.

- تحيةً لآباء وأمهات وأخوات وزوجات الشهداء والمجاهدين الذين صبروا ورابطوا على طريق النصر إن شاء الله، ونقول لهم إن النصر آتٍ لا محال، وإنه الوعد الإلهي.

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هادي العامري

الأمين العام لمنظمة بدر